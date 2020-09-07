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07.09.2020 19:42
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Маршрутка стала жертвой дорожного спора двух водителей в Петербурге. ДТП попало на видео

В тройной аварии на востоке Петербурга досталось пассажирскому автобусу. Его настигла подбитая внедорожником легковушка.

Видеозапись аварии на пересечении проспектов Наставников и Косыгина вечером 7 сентября публикует «Фонтанка». Заканчивающий поворот налево автомобилист попался под горячую руку массивному «Мерседесу» и после столкновения по инерции въехал задней частью в маршрутку на автобусной остановке.

Пострадавших среди пассажиров нет. Водитель внедорожника тоже цел. Его визави потребовалась помощь врачей.

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Комментарии (2)

Abu-Denis
Лихо проскочил перед первым встречным и поздоровался со вторым.
***_555
Встретились 2 проскакуна на розовый.
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