Маршрутка стала жертвой дорожного спора двух водителей в Петербурге. ДТП попало на видео
В тройной аварии на востоке Петербурга досталось пассажирскому автобусу. Его настигла подбитая внедорожником легковушка.
Видеозапись аварии на пересечении проспектов Наставников и Косыгина вечером 7 сентября публикует «Фонтанка». Заканчивающий поворот налево автомобилист попался под горячую руку массивному «Мерседесу» и после столкновения по инерции въехал задней частью в маршрутку на автобусной остановке.
Пострадавших среди пассажиров нет. Водитель внедорожника тоже цел. Его визави потребовалась помощь врачей.