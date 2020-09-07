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07.09.2020 18:40
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Виновные в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве получили 124 года на восьмерых. Пятерым отменили смертную казнь

В Саудовской Аравии 7 сентября огласили приговор по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве страны в Стамбуле в 2018 году.

Как передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства, по 20 лет тюремного заключения получили пять человек, ещё одного приговорили к 10 годам, двоих — к семи годам лишения свободы. Дело закрытое, имена виновных не оглашаются, приговоры окончательные.

Ранее пятеро из восьми виновных в смерти журналиста были приговорены судом первой инстанции к смертной казни. Наказание в их отношении смягчили после того, как в мае 2020 года семья Хашкаджи простила убийц. По законам Саудовской Аравии в таком случае смертная казнь заменяется на лишение свободы, пишет ТАСС.

Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой «Вашингтон пост».

Исчезновение журналиста, которое затем было признано убийством, произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018-го. Хашкаджи зашел в здание консульства, но так из него и не вышел.

В конце декабря 2018 года были опубликованы кадры с камер наружного наблюдения, на которых неизвестные несут черные пакеты в здание резиденции саудовского генконсула. Издание, опубликовавшее запись, утверждало, что это были останки Хашкаджи.

По этому делу были задержаны 11 человек, для пяти из них потребовали смертной казни. Говорилось о причастности к преступлению наследного принца Саудовской Аравии. Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, по заданию которого якобы велась в интернете слежка за правозащитниками и журналистами, настроенными критически к Саудовской Аравии. Однако официальных обвинений ему предъявлено так и не было. Из-под стражи позднее был освобожден и саудовский консул в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который предоставил алиби, что в момент преступления его не было в диппредставительстве. «За отсутствием состава преступления» были сняты обвинения и с бывшего заместителя главы Службы общей разведки королевства генерала Ахмеда Асири.

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Комментарии (5)

Евгений Дабер
Опять фонтанкинские грамотеи пишут "Хашкаджи"! Неужели нельзя уже запомнить, что его фамилия Хашогги (на арабский манер - Хашогджи), а не Хашкаджи.
Петр Петров
Во звери, расчленили журналиста и вышли сухими из воды!
Алекс81
Где санкции против саудовских властей и страны?
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