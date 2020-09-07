Виновные в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве получили 124 года на восьмерых. Пятерым отменили смертную казнь

В Саудовской Аравии 7 сентября огласили приговор по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве страны в Стамбуле в 2018 году.

Как передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства, по 20 лет тюремного заключения получили пять человек, ещё одного приговорили к 10 годам, двоих — к семи годам лишения свободы. Дело закрытое, имена виновных не оглашаются, приговоры окончательные.

Ранее пятеро из восьми виновных в смерти журналиста были приговорены судом первой инстанции к смертной казни. Наказание в их отношении смягчили после того, как в мае 2020 года семья Хашкаджи простила убийц. По законам Саудовской Аравии в таком случае смертная казнь заменяется на лишение свободы, пишет ТАСС.