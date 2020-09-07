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07.09.2020 17:00
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«Шерлок Холмс» с холодцом и под Бритни Спирс. Вышел трейлер нового русского сериала про сыщика

На YouTube телеканала START появился трейлер сериала «Шерлок в России», премьера которого запланирована на 22 октября. Главную роль в картине играет Максим Матвеев, с ним вместе снимались Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Константин Богомолов, Константин Юшкевич и другие, режиссером детективного проекта стал Нурбек Эген («Алиби», «Тайный знак»).

«Холмс, Шерлок Бартоломеевич, прибыл в Россию для поимки преступника», — звучит мотивация появления британского детектива на русской земле в двухминутном трейлере.

По сценарию картины сыщик приезжает в Петербург. В кадре появляются виды города, интерьеры Особняка Половцова, «Крестов» и других характерных мест. «Фонтанка» рассказывала о съемках, когда они проходили возле Михайловского замка.

Сценарий картины представляет собой весьма вольные фантазии на тему классического детектива, к тому же с явной комедийной составляющей: когда Холмс приходит в гости, ему предлагают холодец, называя его «холодным джемом из мяса», а сражения с криминальными элементами разворачиваются под версию хита Toxic Бритни Спирс.

«Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева, отлично говорящий по-русски Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного, — сказано в описании к ролику. — Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья, отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование».

Ранее Netflix обнародовал трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса. Главную роль в нем сыграла звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

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Комментарии (2)

hal9000
Вообще конечно с этими рейтингами надо чето делать...потому хлам один снимают..эти рейтинги очень просто накручиваются если есть определенные связи..они конечно за это хлам чето получат..но смотреть нечего..надо этих горе режиссеров которым по большому счету тока ролики на Ютубе можно доверить.. как то модерировать по другому..иначе этот хлам..это даже не на один раз..а тупо даже на пол трейллера
hal9000
Да не..эт юмор начала 2000х...не о чем картина...
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