«Шерлок Холмс» с холодцом и под Бритни Спирс. Вышел трейлер нового русского сериала про сыщика

На YouTube телеканала START появился трейлер сериала «Шерлок в России», премьера которого запланирована на 22 октября. Главную роль в картине играет Максим Матвеев, с ним вместе снимались Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Константин Богомолов, Константин Юшкевич и другие, режиссером детективного проекта стал Нурбек Эген («Алиби», «Тайный знак»).

«Холмс, Шерлок Бартоломеевич, прибыл в Россию для поимки преступника», — звучит мотивация появления британского детектива на русской земле в двухминутном трейлере.



По сценарию картины сыщик приезжает в Петербург. В кадре появляются виды города, интерьеры Особняка Половцова, «Крестов» и других характерных мест. «Фонтанка» рассказывала о съемках, когда они проходили возле Михайловского замка.

Сценарий картины представляет собой весьма вольные фантазии на тему классического детектива, к тому же с явной комедийной составляющей: когда Холмс приходит в гости, ему предлагают холодец, называя его «холодным джемом из мяса», а сражения с криминальными элементами разворачиваются под версию хита Toxic Бритни Спирс.