Россиян пустят ещё в одну страну

Национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc официально заявила о том, что в страну начнут пускать иностранцев, которым не требуется виза для въезда. В список таковых входят и граждане России.

Как отмечается в сообщении, потребуется «приглашение от марокканской компании или бронь отеля». Также приезжие должны будут пройти тест на COVID-19.

Издание Morocco World News уточняет, что снятие ограничений назначено на 10 сентября. Именно до этого дня продлится режим чрезвычайного положения.

Россияне смогут улететь туда лишь транзитом через уже открытые страны. Прямых рейсов пока ждать не стоит. Это направление, по данным многочисленных экспертов и источников, близких к правительству, пока не фигурирует в списке приоритетных, пишет РИА Новости.