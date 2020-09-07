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07.09.2020 10:41
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В Петербурге за сутки ни одного случая смерти от коронавируса

Ни одного случая смерти от коронавируса не зарегистрировали за сутки в Петербурге. Об этом 7 сентября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество скончавшихся от новой инфекции петербуржцев не изменилось — 2 532. Всего в России с начала пандемии COVID-19 унес жизни 17 871 человека. Также сообщается, что выздороветь удалось еще 63 жителям города, их число увеличилось до 26 430.

Несмотря на это, заболеваемость коронавирусом в Cеверной столице продолжает расти: за сутки плюс 196 новых случаев. Всего выявлено 38 008.

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Комментарии (4)

262126571
Комиссия на дачах отдыхала. Новость ни о чем.
Wuhan Proletarian
"... выздороветь удалось еще 63 жителям города"
Как говорится: Несмотря на усилия врачей пациент выжил
Иван XXI
Уже давно понятно, что у комиссии выходые по воскресеньям.
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