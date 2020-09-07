В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Общее число заразившихся перевалило за 38 тысяч

В Петербурге за сутки зарегистрировали 196 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб.

Коронавирус за прошедшие сутки выявили на всей территории страны, кроме Чукотки. Новых случаев насчитали 5 185. Больше всего заболевших было в Москве — 690, а Петербург по ежедневному приросту оказался на втором месте.

В петербургском оперштабе рассказал, что за сутки на коронавирус обследовали 12 995 горожан. Медицинское наблюдение в Петербурге требуется для 281 человека. Общее число заразившихся в городе составило 38 008.