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07.09.2020 10:37
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В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Общее число заразившихся перевалило за 38 тысяч

В Петербурге за сутки зарегистрировали 196 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб.

Коронавирус за прошедшие сутки выявили на всей территории страны, кроме Чукотки. Новых случаев насчитали 5 185. Больше всего заболевших было в Москве — 690, а Петербург по ежедневному приросту оказался на втором месте.

В петербургском оперштабе рассказал, что за сутки на коронавирус обследовали 12 995 горожан. Медицинское наблюдение в Петербурге требуется для 281 человека. Общее число заразившихся в городе составило 38 008.

В России с начала пандемии зафиксировали 1 030 690 случае COVID-19. Больше заболевших выявили только в Бразилии (4,1 миллиона), Индии (4,2 миллиона) и США (почти 6,3 миллиона). 843 277 россиян смогли вылечиться от коронавируса, а для 17 871 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (2)

Ser_N0771
Не совсем понятно 281 человек это только симптомы Ковида (вне зависимости от теста) или "наблюдение врачей" это уже госпитализация?
Цифра 196 чел. имеющих положительный тест не говорит не о чем...
hedgehog_
когда уже по многочисленным просьбам трудящихся людишек разгонят по норкам и главное парки закроют?
а как там в хабаровске? наверное уже все больные?
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