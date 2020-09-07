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07.09.2020 08:45
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Заправки «манят»: на Софийской перевернулась «Ауди», а до многострадальной АЗС на Российском «Форд» без колеса не долетел

Два похожих ДТП произошло ночью 7 сентября в Санкт-Петербурге. Заправки «притягивали» к себе автомобилистов.

На Софийской улице рядом с заправкой Shell по пути из города около 1:40 перевернулась белая «Ауди», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

АЗС «Несте» на Российском проспекте у Ледового дворца не первый раз «попадает в ДТП». На этот раз с дороги вылетел «Форд Эксплорер»: его водитель, видимо, не заметил островок безопасности.

По словам очевидца из «ДТП и ЧП», ребята на «Эксплорере» «с островка шли прямо», у машины отлетело колесо, она задела рекламный щит и чуть-чуть не доехала до самой заправки. Экстренные службы приехали в течение 5 минут.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

DEMOMON
Да-а, ребята. Так вы до пенсии не доживёте.
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