Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Дипломат также пообещал Минску более тесное сотрудничество со странами объединения, если власти проведут ряд реформ.

«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — цитирует главу ведомства 6 сентября РИА Новости .

Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более «содержательно и ощутимо».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Евросоюз «подрывает» свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии.

Ранее Линкявичус сообщил, что правительство Литвы утвердило план помощи жителям Белоруссии, который предполагает помощь в трудоустройстве белорусов на территории страны и содействие в получении виз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Вильнюс должен заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые «к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить».