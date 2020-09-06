FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.09.2020 15:50
46
Печать

В Минске десятки тысяч людей вышли на акцию протеста. Силовики задерживают людей

В Белоруссии проходит 29-й день протестов. Как пишет в воскресенье, 6 сентября, TUT.by, в Минске в эти минуты десятки тысяч митингующих направляются к площади Независимости, некоторые из которых потом продолжают свой путь ко Дворцу Независимости.

Площадь оцеплена силовиками, ближайшие станции метро закрыты, на прилегающих улицах — ОМОН и автозаки. У силовиков наготове водометы и помповые ружья.

Есть первые сообщения о задержаниях: людей по одному вытягивают из толпы. Часто это делают люди в полном обмундировании без каких-либо опознавательных знаков.

Также акции протеста проходят во многих других городах Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысяч человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (45)

Агроном аэродрома
Слишком мало слов "людей" в заголовке. Нужно больше.
Владислав М
Силовики без опознавательных знаков, это уже завезённые наёмники?
Владимир Данилов
Долго Лукашеску взращивал русофобию, перед выборами хотел ее продать западу. Смотрите, дескать он сукин сын но свой, антироссийский, чтобы щарад снисходительно отнёсся к его плбеде. Додумался даже получить от СБУ информацию на основании которой арестовал российских граждан (СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО!!!).
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний