В Белоруссии проходит 29-й день протестов. Как пишет в воскресенье, 6 сентября, TUT.by , в Минске в эти минуты десятки тысяч митингующих направляются к площади Независимости, некоторые из которых потом продолжают свой путь ко Дворцу Независимости.

Площадь оцеплена силовиками, ближайшие станции метро закрыты, на прилегающих улицах — ОМОН и автозаки. У силовиков наготове водометы и помповые ружья.

Есть первые сообщения о задержаниях: людей по одному вытягивают из толпы. Часто это делают люди в полном обмундировании без каких-либо опознавательных знаков.

Также акции протеста проходят во многих других городах Белоруссии.



Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысяч человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.



Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.

