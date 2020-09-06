В Минске стягивают спецтехнику к площади Независимости

Спецтехника, в том числе водометы, замечена рядом с площадью Независимости в центре Минска, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, передает 6 сентября корреспондент РИА Новости с места событий.

Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть «краповые береты».

В воскресенье в Минске должен состояться «Марш единства» — протестное шествие и митинг против действующей власти Белоруссии, в том числе против результатов прошедших выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

