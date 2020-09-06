В Минске стягивают спецтехнику к площади Независимости

Спецтехника, в том числе водометы, замечена рядом с площадью Независимости в центре Минска, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, передает 6 сентября корреспондент РИА Новости с места событий.
Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть «краповые береты».
В воскресенье в Минске должен состояться «Марш единства» — протестное шествие и митинг против действующей власти Белоруссии, в том числе против результатов прошедших выборов, на которых победил Александр Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.