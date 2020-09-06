В России подготовили план восстановления экономики на 5 трлн рублей

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре. Об этом 6 сентября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.



«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — рассказал Белоусов ТАСС.



По словам первого вице-премьера, в сентябре план на 5 трлн рублей должен быть уже утвержден.

