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06.09.2020 11:56
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В России подготовили план восстановления экономики на 5 трлн рублей

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре. Об этом 6 сентября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Он [план восстановления экономики] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — рассказал Белоусов ТАСС.

По словам первого вице-премьера, в сентябре план на 5 трлн рублей должен быть уже утвержден.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.

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Комментарии (12)

iphonedimona
А что, прежний план Путина уже весь... освоили? Ещё денежки понадобились бедствующим кооператорам и нищему семейству.
Про прежний план даже песню сочинили. Погуглите - Корейские LЁDчики - План Путина, "фонтанка" ссылку не пропускает.
Ruticon
чем-то совок напоминает, перед крушением. Тоже планов-то было громадье, а потом бац и три дня в августе. Тут видимо тоже самое будет...
260854841
План: населению 1%, корпорациям на "возмещение утраты доходов" 99%.
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