В Петербурге снова больше 190 заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 192 человека. Об этом 6 сентября сообщает оперативный штаб. Накануне в городе выявили 195 новых случаев заболевания — последний раз такой показатель фиксировали в июле.

Заболеваемость по России также показывает рост. За последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,2% не имели клинических проявлений болезни.

Петербург держится на втором месте по заболеваемости. На первом Москва с 620 новыми случаями. Третье место у Московской области, где зафиксировали 167 новых случаев.