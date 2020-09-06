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06.09.2020 10:36
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В Петербурге снова больше 190 заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 192 человека. Об этом 6 сентября сообщает оперативный штаб. Накануне в городе выявили 195 новых случаев заболевания — последний раз такой показатель фиксировали в июле.

Заболеваемость по России также показывает рост. За последние сутки в России выявлено 5 195 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,2% не имели клинических проявлений болезни.

Петербург держится на втором месте по заболеваемости. На первом Москва с 620 новыми случаями. Третье место у Московской области, где зафиксировали 167 новых случаев.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Сколько госпитализаций интересно и сколько выписывают в день.
Выявленные случаи не особо показательны...
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