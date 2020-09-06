В США университет уволил преподавательницу, которая всю жизнь притворялась темнокожей
Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
«Факультет призывает Круг уйти c должности доцента истории в университете Джорджа Вашингтона. В противном случае факультет советует аннулировать ее контракт», — говорится в сообщении на сайте университета, которое 6 сентября приводит РИА Новости.
Члены исторического факультета вуза, как указывается в заявлении, шокированы признанием Круг. Они отметили, что она не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также коллег, так как важным аспектом истории является установление истины о прошлом.
Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка. В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во «лжи».
Она заявила, что в разное время сообщала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря. По ее словам, также она, используя свои «идентичности чернокожей», выстраивала отношения с другими людьми. По ее словам, это полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и «колониально».
Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.