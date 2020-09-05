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05.09.2020 22:24
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Стивен Сигал приехал в Крым, с ним сфотографировался глава республики

Голливудский актёр, мастер восточных единоборств и гражданин России Стивен Сигал посетил Крым.

О встрече сообщил 5 сентября глава республики Сергей Аксёнов у себя «ВКонтакте». «Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актёра, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал Аксёнов.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он имеет сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил его посетить полуостров. Актёр признавался, что античная культура и история вызывает у него большой интерес.

В июле Сигал посетил Байкал и Иволгинский дацан. Тогда же он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы «Дальневосточный гектар».

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
Стёпка есчо как огурчик, а сортирный гоблин постарел....
wagna
Хоть подмели там? Уж не позорьтесь.
Савва Морозов
уже на сайте "миротворец"?
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