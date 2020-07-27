Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, Сигал прибыл в республику на прошлой неделе, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он познакомился с культурой региона, выпустил мальков в Байкал, провёл тренировку со спортсменами республики. Об итогах поездки он рассказал журналистам 26 июля. Самым сильным впечатлением для него, по его словам, стала встреча с нетленным телом Пандидо Хамбо Ламой Даши-Доржо Итигэловым.

«Сейчас у меня есть родные и в Америке, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в странах Европы. Но сам я родился и вырос в Японии, поэтому у меня особое отношение к буддизму», — рассказал Стивен Сигал.

На вопрос о том, намерен ли он ещё раз посетить Бурятию, Сигал ответил, что не только вернётся, но и будет рекомендовать республику к посещению своим друзьям. «Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет, — сказал актёр. — Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал».

По данным республиканской администрации, с момента запуска программы на Дальнем Востоке «гектар» получили около 83 тысяч человек.