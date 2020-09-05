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05.09.2020 17:44
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Мать госпитализированной с побоями девочки не отпустили домой. Она просила сделать скидку на возраст

Василеостровский районный суд заключил под стражу 21-летнюю петербурженку, которой вменяют истязание дочери. Оставлять на свободе мать с подобными педагогическими принципами сочли небезопасным.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 5 сентября, Тамара Калмуратова арестована до 3 ноября. На заседании она настаивала, что не причастна к ухудшению состояния годовалой дочери. Девочку два дня назад госпитализировали с гематомами и уже успели прооперировать.

Вину в истязании женщина не признаёт. Адвокат просил суд отнестись к ней мягче, учесть чистую биографию, молодость и не отправлять в изолятор. Следователь парировал, что несмотря на уверения, обвиняемая может скрыться, поскольку не обременена работой и не имеет постоянного жилья. Кроме того, родительских прав Калмуратову не лишили, и она может продолжить воспитание дочери. Суд согласился, что опасения обоснованы.

По версии следствия, Калмуратова истязала ребёнка вместе с 22-летним гражданским супругом. Его суд также отправил в изолятор. Молодая семья на профилактическом учёте не состояла, хотя, по данным полиции, вела далекий от социального образ жизни.

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Комментарии (2)

Павел Павлов
Они ведь в Соломахе тысячи расстрелянных ЧК не находили.За что их родительских прав решать?
Павел Иванов
Ребенок не виноват, если у него #банутые родители!
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