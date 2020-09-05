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05.09.2020 16:46
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Суд арестовал петербуржца, устроившего ад годовалой падчерице. Девочке потребовалась операция

Василеостровский районный суд до ноября заключил под стражу жителя Петербурга, обвиняемого в истязании ребёнка. По версии следствия, годовалую девочку больше месяца воспитывали кулаками.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 5 сентября суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 22-летнему Александру Пельцеру. Следователь отметил тяжесть вменяемой ему статьи об истязании несовершеннолетнего группой лиц, указал на безработное положение, отсутствие постоянного жилья и попросил отправить Пельцера в СИЗО. На свободе, как полагает представитель СК, обвиняемый может продолжить распускать руки.

По версии следствия, Пельцер вместе со своей гражданской женой с 24 июля систематически избивал и совершал иные насильственные действия над её годовалой дочерью.

3 сентября девочку госпитализировали с гематомами разной степени давности. Ей потребовалась трепанация черепа. Отчим объяснил состояние ребёнка случайным падением, добавив, что иногда в качестве наказания ставил девочку в угол и бил по голове.

«Пельцер и защитник оставили решение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда», — добавляют в пресс-службе. Суд отправил обвиняемого в следственный изолятор до 3 ноября.

Также по делу об истязании задержана 20-летняя мать девочки. В Следственном комитете полагают, что она приложила руку к избиению дочери.

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Комментарии (13)

mix.mix_leero
Я уверен, что большая часть граждан согласится с тем, что таким нелюдям не нужно жить среди людей. Это всё, что я могу сказать публично.
Мимопрохожу
Бедный ребенок. Как было бы прекрасно, если бы кто-нибудь занялся воспитанием этой пары - практикуемым ими же методом, по голове.
sitnikov-1783
Твари... вешать таких родителей..
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