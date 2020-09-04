Мать годовалой девочки, доставленной в больницу с побоями, тоже задержана. По версии СК, она приложила руку к синякам дочери

Два месяца 21-летняя женщина и её 22-летний гражданский муж истязали годовалую девочку. В больнице врачи с ужасом смотрели на её многочисленные повреждения.



Как сообщает 4 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, после задержания 22-летнего мужчины, который врал врачам, что девочка просто неудачно упала с кровати, следователям и сотрудникам полиции открылась неприглядная правда о частной жизни одной маленькой петербургской семьи. Молодым людям, которые свободное время проводили в пьяных загулах, мешала активная маленькая девочка. На все её просьбы ответом были тумаки.

