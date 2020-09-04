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04.09.2020 18:18
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Мать годовалой девочки, доставленной в больницу с побоями, тоже задержана. По версии СК, она приложила руку к синякам дочери

Два месяца 21-летняя женщина и её 22-летний гражданский муж истязали годовалую девочку. В больнице врачи с ужасом смотрели на её многочисленные повреждения.

Как сообщает 4 сентября пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, после задержания 22-летнего мужчины, который врал врачам, что девочка просто неудачно упала с кровати, следователям и сотрудникам полиции открылась неприглядная правда о частной жизни одной маленькой петербургской семьи. Молодым людям, которые свободное время проводили в пьяных загулах, мешала активная маленькая девочка. На все её просьбы ответом были тумаки.

«Подозреваемая совместно со своим сожителем в квартире одного из домов, расположенного в Василеостровском районе, в период с 24 июля по 3 сентября 2020 года систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении своей дочери 2018 года рождения», — сухо излагает СК перипетии ужаса, в который превратилась жизнь ребенка

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

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