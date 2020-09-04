Пока мать ходила за водкой. В Петербурге задержан мужчина за избиение годовалой девочки

Годовалый ребенок попал в больницу с травмами головы и тела в Василеостровском районе. Мужчина, который сидел с девочкой, заявил, что дочь его возлюбленной просто упала с кровати. Полицейские выяснили, что девочка не просто и не упала.



Как сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в полицию информация о травмировании ребенка поступила из больницы, куда малышку доставили в четверг из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова.



Мужчина, который в момент приезда бригады скорой был в квартире, рассказала, что девочка неудачно упала с кровати.

