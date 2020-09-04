Пока мать ходила за водкой. В Петербурге задержан мужчина за избиение годовалой девочки
Годовалый ребенок попал в больницу с травмами головы и тела в Василеостровском районе. Мужчина, который сидел с девочкой, заявил, что дочь его возлюбленной просто упала с кровати. Полицейские выяснили, что девочка не просто и не упала.
Как сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в полицию информация о травмировании ребенка поступила из больницы, куда малышку доставили в четверг из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова.
Мужчина, который в момент приезда бригады скорой был в квартире, рассказала, что девочка неудачно упала с кровати.
«Однако полицейские решили перепроверить показания мужчины, особенно с учетом того, что он находился в алкогольном опьянении», — сообщает пресс-служба главка.
Они достаточно быстро выяснили, что мужчина врет и ребенок пострадал от его рук.
«Выяснилось, что в течение трех последних дней 20-летняя мать ребенка вместе со своим сожителем распивала алкогольные напитки, выходила за алкоголем, а в это время ее сожитель бил ребенка из-за, по его мнению, плохого поведения», — сообщают в ГУ МВД.
До этого инцидента семья на профилактическом учете не состояла.
Материал по данному факту будет передан в следственные органы для принятия решения. Органы соцопеки также проинформированы о произошедшем.