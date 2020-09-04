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04.09.2020 18:12
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В Петербурге плотные пробки: на КАД — 12 км, на ЗСД — 4,7 км

Загруженность дорог Петербурга к 17:50 4 сентября достигла 8 баллов, что на 1 балл выше, чем обычно в это время, но для пятницы не редкость. К 18 часам она снизилась до 7 баллов.

«Яндекс» зарегистрировал вечером несколько многокилометровых пробок:

  • 17:48 — Мурманское шоссе от проспекта Большевиков до АЗС; в пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 15 минут, что на 38 минут больше обычного;
  • 17:36 — проспект Стачек от площади Стачек до станции метро «Автово»; в пробке длиной 4,3 км можно потерять 1 час 4 минуты, что на 45 минут больше обычного;
  • 17:12 — ЗСД от Благодатной улицы до КАД; в пробке длиной 4,7 км можно потерять 43 минуты, что на 34 минуты больше обычного;
  • 17:03 — Большой Обуховский мост (вантовый) и внутреннее кольцо КАД от Октябрьской набережной до Пулковского шоссе (где идут дорожные работы), 12,1 км;
  • 16:39 — внешняя сторона КАД от Дачного проспекта до Московского шоссе; в пробке длиной 6,5 км можно потерять 40 минут, что на 35 минут больше обычного.

В «Яндекс.Картах» много отметок об авариях. Например, к двум сегодняшним авариям с каршеринговыми автомобилями добавилась ещё одна. «Каршеринг «Ауди» проскочил мимо двух машин на красный. Ударил обеих, потерял задний бампер и уехал в закат на перекрестке Балтийской и Маршала Говорова», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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