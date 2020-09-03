Больше пробок на юге КАД: у Пулковского шоссе две полосы выключат на месяц
На развязке КАД с Пулковским шоссе вводятся серьёзные ограничения движения: на путепроводе собираются менять деформационный шов. Ограничения будут вводить в два этапа, закрывая каждый раз две с половиной полосы.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 68-м километре внутреннего кольца с 4 по 19 сентября будут перекрыты четвёртая, третья и половина второй полосы, а с 20 сентября по 4 октября — полоса безопасности, первая и вторая полосы. На свободных полосах скорость ограничивается до 50 км/ч.
Генеральный подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» будет вести работы круглосуточно в три смены.
Сейчас на внутреннем кольце КАД регулярно образуются пробки в районе вантового моста: движение ограничено около развязки с проспектом Обуховской Обороны. До 5 сентября две полосы перекрыли у развязки с Рябовским шоссе, а до 17 сентября — между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей.