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03.09.2020 19:47
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Больше пробок на юге КАД: у Пулковского шоссе две полосы выключат на месяц

На развязке КАД с Пулковским шоссе вводятся серьёзные ограничения движения: на путепроводе собираются менять деформационный шов. Ограничения будут вводить в два этапа, закрывая каждый раз две с половиной полосы.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 68-м километре внутреннего кольца с 4 по 19 сентября будут перекрыты четвёртая, третья и половина второй полосы, а с 20 сентября по 4 октября — полоса безопасности, первая и вторая полосы. На свободных полосах скорость ограничивается до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Генеральный подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» будет вести работы круглосуточно в три смены.

Сейчас на внутреннем кольце КАД регулярно образуются пробки в районе вантового моста: движение ограничено около развязки с проспектом Обуховской Обороны. До 5 сентября две полосы перекрыли у развязки с Рябовским шоссе, а до 17 сентября — между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей.

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Комментарии (1)

bekras22
Ну и зачем такая КАД, по которой невозможно проехать. Почти месяц пробки по несколько километров то тут, то там, а то и вместе. Сколько денег из бюджета угрохано.
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