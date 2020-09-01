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01.09.2020 15:34
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На КАД перекроют две полосы между Дачным и Софийской, будут убирать колею

На кольцевой автодороге Петербурга из-за ремонта сузят еще один участок. На внешнем кольце между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей будут устранять колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 1 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 4 по 17 сентября на участке внешнего кольца с 70-го по 77-й километр будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы проводит АО «ВАД». Ремонтировать дорогу будут круглосуточно, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сейчас также ограничен проезд на участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе. Там ремонтируют деформационные швы. 1 и 2 сентября закрыты две полосы на внутреннем кольце, а 2 и 3 сентября перекроют два ряда на внешнем.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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