На кольцевой автодороге Петербурга из-за ремонта сузят еще один участок. На внешнем кольце между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей будут устранять колейность покрытия проезжей части.



Как сообщает 1 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 4 по 17 сентября на участке внешнего кольца с 70-го по 77-й километр будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы проводит АО «ВАД». Ремонтировать дорогу будут круглосуточно, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.