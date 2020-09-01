На КАД перекроют две полосы между Дачным и Софийской, будут убирать колею
На кольцевой автодороге Петербурга из-за ремонта сузят еще один участок. На внешнем кольце между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей будут устранять колейность покрытия проезжей части.
Как сообщает 1 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 4 по 17 сентября на участке внешнего кольца с 70-го по 77-й километр будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй введут ограничение скорости до 50 км/ч.
Работы проводит АО «ВАД». Ремонтировать дорогу будут круглосуточно, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Сейчас также ограничен проезд на участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе. Там ремонтируют деформационные швы. 1 и 2 сентября закрыты две полосы на внутреннем кольце, а 2 и 3 сентября перекроют два ряда на внешнем.