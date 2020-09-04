В Петербурге один каршеринг не пропустил «Ленд Ровер», а другой пролетел мимо «Бентли»
Две яркие аварии с каршеринговыми автомобилями произошли днём 4 сентября в Петербурге.
Оппонентом каршеринга в Красногвардейском районе стал дорогой «Ленд Ровер»: они не поделили «карман» на проспекте Маршака. Судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», оба водителя проявили крайнее упрямство, хотя преимущество было у «Ленд Ровера».
ДТП в Петроградском районе обошлось без участия дорогой «Бентли Бентайги»: её чудом не задели. (В этом районе летом было несколько аварий с дорогими машинами: «Феррари», «Мазерати», «Порше».) На этот раз досталось «Ладе».
Они столкнулись на перекрёстке Лодейнопольской и Петрозаводской улиц, «кто виноват, наверное, и так все догадались», пишут в «ДТП и ЧП». «Лада» осталась посреди дороги, а каршеринг откинуло в сторону дома.
Судя по всему, ДТП обошлись без серьёзных травм.
Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису.