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04.09.2020 17:55
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В Петербурге один каршеринг не пропустил «Ленд Ровер», а другой пролетел мимо «Бентли»

Две яркие аварии с каршеринговыми автомобилями произошли днём 4 сентября в Петербурге.

Оппонентом каршеринга в Красногвардейском районе стал дорогой «Ленд Ровер»: они не поделили «карман» на проспекте Маршака. Судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», оба водителя проявили крайнее упрямство, хотя преимущество было у «Ленд Ровера».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ДТП в Петроградском районе обошлось без участия дорогой «Бентли Бентайги»: её чудом не задели. (В этом районе летом было несколько аварий с дорогими машинами: «Феррари», «Мазерати», «Порше».) На этот раз досталось «Ладе».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Они столкнулись на перекрёстке Лодейнопольской и Петрозаводской улиц, «кто виноват, наверное, и так все догадались», пишут в «ДТП и ЧП». «Лада» осталась посреди дороги, а каршеринг откинуло в сторону дома.

Судя по всему, ДТП обошлись без серьёзных травм.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису.

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