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04.09.2020 13:14
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Власти рассказали, сколько детей с коронавирусом лечатся в больницах Петербурга

55 детей с подтверждённым COVID-19 проходят лечение в больнице имени Филатова в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 4 сентября.

Детская больница имени Филатова — единственный в городе детский стационар, который в данный момент принимает несовершеннолетних пациентов с коронавирусом. Часть детей лечится дома, уточнили в комитете.

Для детей, которые из-за болезни не смогли пойти в школу, сегодня состоится онлайн-линейка. С ребятами пообщаются Нонна Гришаева, Александр Олешко, Яна Чурикова.

В Петербурге продолжает расти статистика заражения коронавирусом, Северная столица обогнала в два раза Москву по количеству суточных смертей.

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