Власти рассказали, сколько детей с коронавирусом лечатся в больницах Петербурга

55 детей с подтверждённым COVID-19 проходят лечение в больнице имени Филатова в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 4 сентября.



Детская больница имени Филатова — единственный в городе детский стационар, который в данный момент принимает несовершеннолетних пациентов с коронавирусом. Часть детей лечится дома, уточнили в комитете.



Для детей, которые из-за болезни не смогли пойти в школу, сегодня состоится онлайн-линейка. С ребятами пообщаются Нонна Гришаева, Александр Олешко, Яна Чурикова.

