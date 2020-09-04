Трехмиллиардный корпус Госпиталя для ветеранов войн планируют открыть в начале зимы
Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн примет первых пациентов уже в декабре. Об этом сообщает 4 сентября пресс-служба администрации Смольного.
На строительной площадке, которую сегодня посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, завершаются монолитные работы всех шести этажей, пять из которых займут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. Шестой этаж будет техническим.
Палаты в отделения рассчитаны на 3–4 человека, в них предусмотрены панели с кнопкой вызова персонала, точки подачи кислорода, душ и туалет.
Корпус запроектирован на 302 койки, но может быть переоборудован под инфекционное отделение в 400 коек. Александр Беглов отметил, что будущие новые клиники будут проектироваться и строиться по этому же принципу — с возможностью перепрофилирования.
Новое здание госпиталя за 3 миллиарда рублей на Народной улице, 21/2, было заложено 9 июля, а работы по его строительству планируют завершить через 5 месяцев. Строительством нового корпуса занимается компания «Лентехстрой».