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04.09.2020 13:09
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Трехмиллиардный корпус Госпиталя для ветеранов войн планируют открыть в начале зимы

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн примет первых пациентов уже в декабре. Об этом сообщает 4 сентября пресс-служба администрации Смольного.

На строительной площадке, которую сегодня посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, завершаются монолитные работы всех шести этажей, пять из которых займут хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. Шестой этаж будет техническим.

Палаты в отделения рассчитаны на 3–4 человека, в них предусмотрены панели с кнопкой вызова персонала, точки подачи кислорода, душ и туалет.

Корпус запроектирован на 302 койки, но может быть переоборудован под инфекционное отделение в 400 коек. Александр Беглов отметил, что будущие новые клиники будут проектироваться и строиться по этому же принципу — с возможностью перепрофилирования.

Новое здание госпиталя за 3 миллиарда рублей на Народной улице, 21/2, было заложено 9 июля, а работы по его строительству планируют завершить через 5 месяцев. Строительством нового корпуса занимается компания «Лентехстрой».

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