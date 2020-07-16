И снова «Лентехстрой». 3-миллиардный новый корпус Госпиталя ветеранов войн будет строить организатор госпиталя в «Ленэкспо»

Фонд капитального строительства и реконструкции подписал контракт на строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Подрядчик – компания «Лентехстрой», которая ранее разворачивала полторы тысячи коек в «Ленэкспо».



Контракт опубликован на сайте госзакупок, закупка проходила у единственного поставщика. Стоимость работ – 2,8 млрд рублей, деньги выделены из Резервного фонда правительства города. Закончить предполагается за 5 месяцев. Речь идет о строительстве многопрофильного лечебного диагностического корпуса с возможностью перепрофилирования. Закладка объекта произошла еще 9 июля, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов. Сообщалось, что в стационаре будет 302 койки, а в пятиэтажном здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии. При необходимости учреждение можно будет перепрофилировать для оказания помощи пациентам с COVID-19.

