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16.07.2020 19:55
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Коечный фонд Ленэкспо переведен в резерв. Душевые и туалеты модернизируют

Коечный фонд, размещенный во временном госпитале в Ленэкспо, переведен в резерв Санкт-Петербурга. 17 июля там проведут полную дезинфекцию.

О планах «Фонтанке» 16 июля сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. Оборудование и инвентарь остаются в павильоне. Специалисты комитета по здравоохранению и комитета по строительству намерены устранить проблемы, накопившиеся в процессе эксплуатации. В частности, будут модернизированы душевые и туалетные комнаты временного госпиталя.

Накануне стало известно, что из Ленэкспо вывезены последние остававшиеся там пациенты с COVID-19. Они будут долечиваться в основном здании Госпиталя ветеранов войн, который одновременно управлял и временным госпиталем.

Напомним, первая очередь госпиталя была развернута примерно за 416 млн рублей. На расширение ушло еще 165 млн. В итоге в Ленэкспо насчитывалось 1474 койки для больных с легкой формой коронавируса, и именно за счет этой площадки в июне обеспечивался основной объем свободного коечного фонда. При этом пациенты неоднократно жаловались на условия содержания, а с ревизией в госпиталь приезжал губернатор.

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Комментарии (6)

ussr_5e4d4b41561db
Бегловские бараки... мало нам Боткинских бараков, теперь ещё и эти...
Qqq1
Продолжают зарабатывать далее, началась модернизация.........., не надо тратить попусту деньги, ваши ангары не предназначены для постоянного проживания!!!!!!! Вот когда вы их снесете, проведёте нужные коммуникации , затем отстроите человеческие (а не скотские!!!!!) ЖИЛЫЕ помещения, тогда и будете писать про модернизацию.
Barmaley_5e4d0211d3423
... ещё на пол-ярда?
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