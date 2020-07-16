Коечный фонд Ленэкспо переведен в резерв. Душевые и туалеты модернизируют
Коечный фонд, размещенный во временном госпитале в Ленэкспо, переведен в резерв Санкт-Петербурга. 17 июля там проведут полную дезинфекцию.
О планах «Фонтанке» 16 июля сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. Оборудование и инвентарь остаются в павильоне. Специалисты комитета по здравоохранению и комитета по строительству намерены устранить проблемы, накопившиеся в процессе эксплуатации. В частности, будут модернизированы душевые и туалетные комнаты временного госпиталя.
Накануне стало известно, что из Ленэкспо вывезены последние остававшиеся там пациенты с COVID-19. Они будут долечиваться в основном здании Госпиталя ветеранов войн, который одновременно управлял и временным госпиталем.
Напомним, первая очередь госпиталя была развернута примерно за 416 млн рублей. На расширение ушло еще 165 млн. В итоге в Ленэкспо насчитывалось 1474 койки для больных с легкой формой коронавируса, и именно за счет этой площадки в июне обеспечивался основной объем свободного коечного фонда. При этом пациенты неоднократно жаловались на условия содержания, а с ревизией в госпиталь приезжал губернатор.