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04.09.2020 11:34
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Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Акции Apple по итогам торгов 3 сентября упали на 8%, что привело к потере около $ 180 млрд рыночной капитализации компании. Это самое крупное однодневное снижение стоимости любой компании за всю историю, сообщает 4 сентября издание Barronʼs.

Предыдущий рекорд принадлежал Volkswagen, капитализация которого снизилась на $ 153 млрд в октябре 2008 года. До 2020 года в США самая крупная однодневная потеря капитализации пришлась на Facebook. В июле 2018 года компания подешевела на $ 119 млрд.

Как бы то ни было, сейчас капитализация Apple по-прежнему превышает $ 2 триллионов. Со второй половины марта 2020 года акции компании выросли на 122%, до $ 2,13 трлн. Как во время пандемии на фондовом рынке дорожали другие высокотехнологичные компании, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

f0ntan
Так им и надо буржуям недорезанным, яблокам недокусанным!
smus1978
виртуальная компания потеряла виртуальных денег - ути божечки, как прескорбно
Капитан Очевидность2
потому что все эти ваши капитализации - мыльные пузыри, ничем не подкреплённые.
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