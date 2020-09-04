Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Акции Apple по итогам торгов 3 сентября упали на 8%, что привело к потере около $ 180 млрд рыночной капитализации компании. Это самое крупное однодневное снижение стоимости любой компании за всю историю, сообщает 4 сентября издание Barronʼs.



Предыдущий рекорд принадлежал Volkswagen, капитализация которого снизилась на $ 153 млрд в октябре 2008 года. До 2020 года в США самая крупная однодневная потеря капитализации пришлась на Facebook. В июле 2018 года компания подешевела на $ 119 млрд.

Как бы то ни было, сейчас капитализация Apple по-прежнему превышает $ 2 триллионов. Со второй половины марта 2020 года акции компании выросли на 122%, до $ 2,13 трлн. Как во время пандемии на фондовом рынке дорожали другие высокотехнологичные компании, читайте в материале «Фонтанки».