Мужчина едва не стал миллионером, пока искал сиделку для матери. Теперь общения с ним жаждет полиция

Пожилая жительница Петербурга предлагала свои услуги по уходу за больными, нашла отклик и мошенника в качестве нанимателя. Получив от предполагаемого работодателя предоплату, она отдала ему сторицей.



Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, накануне вечером в полицию обратилась 60-летняя жительница Юнтоловского проспекта, которая в процессе поиска работы осталась с пустыми карманами.

Пенсионерка рассчитывала устроиться приходящей сиделкой, о себе рассказала на бесплатном сайте с резюме и вакансиями. Потенциальный работодатель позвонил ей 2 сентября, представился Андреем и рассказал о болеющей матери. Кандидатура соискательницы его устроила, та уже ждала предоплаты, но вместо полутора на карту упали 15 тысяч.