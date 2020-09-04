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04.09.2020 11:16
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Мужчина едва не стал миллионером, пока искал сиделку для матери. Теперь общения с ним жаждет полиция

Пожилая жительница Петербурга предлагала свои услуги по уходу за больными, нашла отклик и мошенника в качестве нанимателя. Получив от предполагаемого работодателя предоплату, она отдала ему сторицей.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, накануне вечером в полицию обратилась 60-летняя жительница Юнтоловского проспекта, которая в процессе поиска работы осталась с пустыми карманами.

Пенсионерка рассчитывала устроиться приходящей сиделкой, о себе рассказала на бесплатном сайте с резюме и вакансиями. Потенциальный работодатель позвонил ей 2 сентября, представился Андреем и рассказал о болеющей матери. Кандидатура соискательницы его устроила, та уже ждала предоплаты, но вместо полутора на карту упали 15 тысяч.

По словам женщины, она списала переплату на ошибку и честно решила вернуть деньги. Андрей направил её в ближайшее отделение банка, снабдил инструкциями, надиктовал телефонные номера и оказался настолько убедительным, что собеседница вместо 13,5 перевела ему 933 тысячи рублей.

После этого нужда в сиделке у мужчины, похоже, резко отпала, и он перестал выходить на связь. Упустив вакансию и деньги, пенсионерка попросила помощи у полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицией ведется розыск злоумышленника

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
Самое интересное осталось за словами "надиктовал телефонные номера и оказался настолько убедительным".
обычно на жадность давят и обуваемый в погоне за прибылью все теряет
Капитан Очевидность2
"...собеседница вместо 13,5 перевела ему 933 тысячи рублей"

Зачем ей работать сиделкой, что денег не хватает что ли?
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