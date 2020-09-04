«Это сумасшествие». Трамп заявил, что при слове «Россия» выключает телевизор

США лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами, такое мнение высказал президент Дональд Трамп, признав в то же время, что, услышав о сговоре с Россией, он выключает телевизор.

«Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами - это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», - цитируют выступление Трампа на митинге в Пенисльвании 4 сентября РИА Новости.

"Когда я слышу "Россия" я просто выключаю (телевизор). Это сумасшествие", - добавил президент, имея в виду обвинения в "сговоре с Россией", которые не подтвердились и были опровергнуты как Белым домом, так и Кремлем.