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04.09.2020 07:20
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«Это сумасшествие». Трамп заявил, что при слове «Россия» выключает телевизор

США лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами, такое мнение высказал президент Дональд Трамп, признав в то же время, что, услышав о сговоре с Россией, он выключает телевизор.

«Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами - это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», - цитируют выступление Трампа на митинге в Пенисльвании 4 сентября РИА Новости.

"Когда я слышу "Россия" я просто выключаю (телевизор). Это сумасшествие", - добавил президент, имея в виду обвинения в "сговоре с Россией", которые не подтвердились и были опровергнуты как Белым домом, так и Кремлем.

Республиканская партия 24 августа официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок. Выборы президента США пройдут в ноябре. основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.

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Комментарии (8)

Cashmare
"это сумасшествие" - подумал телевизор и выключил трампа
Александр Смуров
ПМВ Россия воюет за Великобританию и США с их конкурентом Германией, по итогам Германия становится колонией.
ВМВ СССР воюет опять за Великобританию и США с их конкурентом Европой, по итогам происходит раздел Европы.
Итого - США и Россия партнёры.
Danik
У нас такая же реакция на США, Украину, Сирию, Белоруссию, .... А больше и новостей-то нет! Так что ящик можно не включать! Присоединяюсь к Трампу в этом!)
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