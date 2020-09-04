Главный тренер сборной РФ назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной

Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной, заявил после матча главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.



"Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч, - сказал специалист. - Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная".

"Мы не играли почти год, так что требовать синхронных действий неправильно. Но прибавлять нужно срочно. Футбол вид спорта такой, что надо двигаться, чтобы преимущество иметь. Первый там у нас недостаточно хорошо получился, потому что перестраивались, так как готовились к другой схеме игры у соперника. Второй тайм был более качественный", - продолжил он.

