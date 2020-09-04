Главный тренер сборной РФ назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной, заявил после матча главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
"Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч, - сказал специалист. - Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная".
"Мы не играли почти год, так что требовать синхронных действий неправильно. Но прибавлять нужно срочно. Футбол вид спорта такой, что надо двигаться, чтобы преимущество иметь. Первый там у нас недостаточно хорошо получился, потому что перестраивались, так как готовились к другой схеме игры у соперника. Второй тайм был более качественный", - продолжил он.
Наставник также объяснил, почему защитник из "Зенита" Вячеслав Караваев вышел играть на левом фланге. "Караваев вышел на левый фланг именно под Сербию. Думали, что у них будет играть быстрый и верткий парень из «Марселя». Он хорошо под него подошел бы. Федя Кудряшов давно не играет. «Побоялись» — неправильное слово, но Караваев должен был сыграть увереннее. Вячеслав хороший матч провел, хотя в тактическом плане допускал ошибки", - сказал Черчесов.
Напомним, зенитовцы Дзюба и Караваев забили все три гола сборной Сербии за сборную России, игра завершилась со счетом 3:1.
Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.