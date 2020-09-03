СМИ: Роберт Паттисон заболел COVID-19, съемки нового «Бэтмена» остановлены
Съемки новой части фильмов про Бэтмена остановлены в Великобритании всего через несколько дней посл возобновления из-за обнаруженного коронавируса у Роберта Паттисона, пишет журнал Vanity Fair со ссылкой на на компанию Warner Bros.
Компания подтвердила, что один из актеров заразился коронавирусом, однако не уточнила, о ком идет речь, поделившись только этим заявлением: «Один из участников производства « Бэтмена »дал положительный результат на COVID-19 и изолируется в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена ». Источники журнала сообщают, что COVID-19 подтвердился именно у Паттисона, который исполнит в фильме главную роль.
Представитель Паттинсона не ответил на просьбу о комментарии.
Новая часть фильмов про супергероя расскажет зрителям о события, произошедших спустя два года после прибытия Бэтмена в Готэм. Он будет сражаться с криминальными группировками и расследовать убийство своих родителей. Выход картины планируется в 2021 году.