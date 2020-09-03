Минчане поддержали журналистов, которые попали на Окрестина. Мирная акция не обошлась без новых задержаний

Акция поддержки задержанных журналистов прошла в центре Минска 3 сентября. Мирное мероприятие не обошлось без очередных задержаний представителей средств массовой информации. Одновременно с этим в столице поддерживали учителей, которые подверглись буллингу в соцсетях.

Как сообщает белорусский портал tut.by 3 сентября, около 30 работников СМИ собрались этим вечером у здания МВД, чтобы привлечь внимание к задержанию коллег Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. В руках они держали их фотографии, а также плакаты «Синие жилеты — это не мишень» и «Свободу журналистам». Участники акции обратились к главе ведомства Юрию Караеву с просьбой принять их, но получили отказ. Вскоре к ним подошли сотрудники милиции и попросили уйти, после чего они выстроились в цепь на проспекте Независимости.

Во время освещения мероприятия был задержан фотокорреспондент tut.by Дмитрий Брушко. Люди в штатском посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его отвезли в Октябрьский РУВД Минска, а затем отпустили с протоколом по статье о мелком хулиганстве.