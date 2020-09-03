Минчане поддержали журналистов, которые попали на Окрестина. Мирная акция не обошлась без новых задержаний
Акция поддержки задержанных журналистов прошла в центре Минска 3 сентября. Мирное мероприятие не обошлось без очередных задержаний представителей средств массовой информации. Одновременно с этим в столице поддерживали учителей, которые подверглись буллингу в соцсетях.
Как сообщает белорусский портал tut.by 3 сентября, около 30 работников СМИ собрались этим вечером у здания МВД, чтобы привлечь внимание к задержанию коллег Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. В руках они держали их фотографии, а также плакаты «Синие жилеты — это не мишень» и «Свободу журналистам». Участники акции обратились к главе ведомства Юрию Караеву с просьбой принять их, но получили отказ. Вскоре к ним подошли сотрудники милиции и попросили уйти, после чего они выстроились в цепь на проспекте Независимости.
Во время освещения мероприятия был задержан фотокорреспондент tut.by Дмитрий Брушко. Люди в штатском посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его отвезли в Октябрьский РУВД Минска, а затем отпустили с протоколом по статье о мелком хулиганстве.
Одновременно с этим состоялся митинг у Дворца железнодорожников. Его организаторы заявили, что он проходит «в поддержку учителей, против которых организовали травлю и буллинг в соцсетях». Надпись на плакатах гласили: «Любимую не отдадим», «Мы за Беларусь», «За Беларусь мирную и спокойную», «Беларусы — мiрныя людзi». Митинг закончился мирно.
Ранее сообщалось, что в Минске задержали телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского, которые также остались без работы за свои политические высказывания. Их доставили в изолятор на Окрестина. Правоохранительные органы так и не объяснили причину задержания журналистов.
Белорусские журналисты почти с самого начала присоединились к протестам, которые вспыхнули в республике после президентских выборов. Александр Лукашенко заверил, что не боится ухода корреспондентов, так как он пригласил на работу их коллег из России. При этом президент лишил аккредитации представителей иностранных СМИ, включая россиян.