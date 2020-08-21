Лукашенко подтвердил приглашение российских журналистов вместо бастующих белорусских коллег
Александр Лукашенко заявил, что попросил российскую сторону предоставить ему журналистов «с самого продвинутого телевидения».
«Я попросил россиян: дайте нам 2–3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения», — цитирует 21 августа заявление Лукашенко «БелТА».
По его словам, запрошенные группы журналистов еще не приехали. Он указал, что «половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании», попросились назад. «Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — проявил великодушие белорусский лидер.
При этом он посетовал на то, что митинговать решили сотрудники СМИ, которых он «на руках носил». «Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — резюмировал Лукашенко.
В Белоруссии журналисты с государственного телевидения и радио присоединились к протестам. В частности, сотрудники крупнейшей в стране Белтелерадиокомпании стали участниками митинга «Я/мы за честные новости». После этого в оппозиционных Telegram-каналах появилась информация об отправке журналистов из России.