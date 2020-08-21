FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
73.77р87.43р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 15:24
19
Печать

Лукашенко подтвердил приглашение российских журналистов вместо бастующих белорусских коллег

Александр Лукашенко заявил, что попросил российскую сторону предоставить ему журналистов «с самого продвинутого телевидения».

«Я попросил россиян: дайте нам 2–3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения», — цитирует 21 августа заявление Лукашенко «БелТА».

По его словам, запрошенные группы журналистов еще не приехали. Он указал, что «половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании», попросились назад. «Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — проявил великодушие белорусский лидер.

При этом он посетовал на то, что митинговать решили сотрудники СМИ, которых он «на руках носил». «Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — резюмировал Лукашенко.

В Белоруссии журналисты с государственного телевидения и радио присоединились к протестам. В частности, сотрудники крупнейшей в стране Белтелерадиокомпании стали участниками митинга «Я/мы за честные новости». После этого в оппозиционных Telegram-каналах появилась информация об отправке журналистов из России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Antipode
Хотелось бы знать фамилии этих штрекбрейхеров на будущее. Для будущей люстрации.
260551481
Троянский конь заехал в Беларусь по инициативе Лукашенко...
Печенеги и половцы
Соловьева туда, пометом забрасывать противника
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний