Лукашенко подтвердил приглашение российских журналистов вместо бастующих белорусских коллег

Александр Лукашенко заявил, что попросил российскую сторону предоставить ему журналистов «с самого продвинутого телевидения».



«Я попросил россиян: дайте нам 2–3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения», — цитирует 21 августа заявление Лукашенко «БелТА».



По его словам, запрошенные группы журналистов еще не приехали. Он указал, что «половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании», попросились назад. «Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — проявил великодушие белорусский лидер.

