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03.09.2020 21:44
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Нетрезвого водителя задержали в сердце Петербурга. Он угрожал полиции именем Беглова

Житель Петербурга закончил ночные развлечения в отделе полиции. По пути он успел нахамить сотрудникам ГИБДД и даже пытался с ними драться.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 3 сентября около 5 часов утра инспекторам ОБ ДПС №5 ГИБДД поступил сигнал о неадекватном водителе. Он ехал по набережной Мойки, по его собственным словам, из клуба. На Дворцовой площади, 6-8, его задержали. Он хамил, матерился, хотел сбежать, пытался драться, поэтому пришлось надеть на него наручники. Он заявил инспекторам, что знаком с губернатором Петербурга Александром Бегловым, и у них начнутся проблемы по службе. На видео «Дорожного инспектора» можно послушать его сбивчивые объяснения.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Мужчина 1983 года рождения официально зарегистрирован в Вологодской области, а проживает в Петербурге. Машина записана на его жену. У врача он «надул», по данным «Дорожного инспектора», 0,932 мг/л. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, а водителя оформили по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции и доставили в отдел полиции.

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Комментарии (4)

Remington870
Попутал чувак своё пространство-время, с нашим, неэвклидовым...
sektor7
С таким животом и на таком бюджете.
Какой Беглов тут.
Свиным рылом в калашный ряд.
Olen
С кем поведешься, от того и наберёшься )
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