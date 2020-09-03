Житель Петербурга закончил ночные развлечения в отделе полиции. По пути он успел нахамить сотрудникам ГИБДД и даже пытался с ними драться.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 3 сентября около 5 часов утра инспекторам ОБ ДПС №5 ГИБДД поступил сигнал о неадекватном водителе. Он ехал по набережной Мойки, по его собственным словам, из клуба. На Дворцовой площади, 6-8, его задержали. Он хамил, матерился, хотел сбежать, пытался драться, поэтому пришлось надеть на него наручники. Он заявил инспекторам, что знаком с губернатором Петербурга Александром Бегловым, и у них начнутся проблемы по службе. На видео «Дорожного инспектора» можно послушать его сбивчивые объяснения.