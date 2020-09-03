"Суверенитет не может быть предметом переговоров или торга".Тихановская высказалась о встрече Лукашенко и Мишустина

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вечером 3 сентябрязаявила, что переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным якобы не будут иметь никакой силы.



«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», — написала Тихановская в своем Telegram-канале.