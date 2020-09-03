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03.09.2020 21:29
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"Суверенитет не может быть предметом переговоров или торга".Тихановская высказалась о встрече Лукашенко и Мишустина

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вечером 3 сентябрязаявила, что переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным якобы не будут иметь никакой силы.

«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

3 сентября состоялась встреча Мишустина и Лукашенко в Минске, по словам российского премьера, Россия и Белоруссия достигли прогресса по многим вопросам, в том числе и по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на независимой позиции обоих государств. Речь шла также о перенаправлении белорусских грузов из прибалтийских портов в Усть-Лугу.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

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Комментарии (1)

Жора  
Ну не президент Тихановская, не президент... Лука, однозначно, пересидел, но и это не вариант.
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