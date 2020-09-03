Вместо Литвы — Усть-Луга. Москва и Минск обсудили перенаправление поставок нефтепродуктов из портов третьих стран в Россию
Москва и Минск обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Об этом 3 сентября заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы реализация нефтепродуктов, которая сейчас идет через третьи страны, проходила через российские порты, в том числе через Усть-Лугу в Ленобласти. Новак сообщил, что такая возможность есть.
«Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом». Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — цитирует министра ТАСС.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 сентября встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсуждали будущее российско-белорусских отношений, затронув снятие ограничений в торговле, промышленности, энергетике и культуре. Мишустин заявил, что есть прогресс в движении к Союзному государству.