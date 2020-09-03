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03.09.2020 19:06
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Вместо Литвы — Усть-Луга. Москва и Минск обсудили перенаправление поставок нефтепродуктов из портов третьих стран в Россию

Москва и Минск обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Об этом 3 сентября заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы реализация нефтепродуктов, которая сейчас идет через третьи страны, проходила через российские порты, в том числе через Усть-Лугу в Ленобласти. Новак сообщил, что такая возможность есть.

«Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом». Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — цитирует министра ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 сентября встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсуждали будущее российско-белорусских отношений, затронув снятие ограничений в торговле, промышленности, энергетике и культуре. Мишустин заявил, что есть прогресс в движении к Союзному государству.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Урррааа! Нефтепродукты на бензоколонку напрямую подвозить будут!
magellan
Вот из за чего Белоруссию отжать у нас хотели!!!!А не вышло))) Видимо разговоры давно шли. Давно пора,, пусть бегут плакать к заокеанским товарищам )))
тат2007amg
Во всём мире маршруты определяются экономикой, у нас - политикой..
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