Вместо Литвы — Усть-Луга. Москва и Минск обсудили перенаправление поставок нефтепродуктов из портов третьих стран в Россию

Москва и Минск обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Об этом 3 сентября заявил министр энергетики РФ Александр Новак.



По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы реализация нефтепродуктов, которая сейчас идет через третьи страны, проходила через российские порты, в том числе через Усть-Лугу в Ленобласти. Новак сообщил, что такая возможность есть.



«Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, «Белнефтехимом». Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства», — цитирует министра ТАСС.

