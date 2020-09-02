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02.09.2020 23:35
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В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4857, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 12 умерших от COVID-19 в столице . Лидирует в антирейтинге количества смертей от инфекции Петербург, по данным на утро 2 сентября в суточных подсчётах, в Северной столице от COVID-19 умер 21 человек.

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