В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4857, следует из данных оперативного штаба.



"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 12 умерших от COVID-19 в столице . Лидирует в антирейтинге количества смертей от инфекции Петербург, по данным на утро 2 сентября в суточных подсчётах, в Северной столице от COVID-19 умер 21 человек.