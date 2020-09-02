СМИ сообщили о подготовке Западом санкций против Белоруссии

США, ЕС, Великобритания и Канада обсуждают возможность введения санкций против Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на анонимный источник.
«Если санкции будут введены, они появятся “в не столь отдаленном будущем”», - говорится в сообщении.
31 августа Литва, Латвия и Эстония опубликовали заявления о запрете на въезд на территорию стран президенту Белоруссии Александру Лукашенко и 29 чиновникам.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.