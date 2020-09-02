«Смертность выросла меньше, чем в Москве». Смольный прокомментировал снятие коронавирусных ограничений и слухи о новых запретах

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге по итогам лета оказалась лучше, чем в Москве. Такой вывод содержится в сообщении, опубликованном аппаратом вице-губернатора Евгения Елина 2 сентября по поводу новой порции снятия коронавирусных ограничений.

С 12 сентября Смольный разрешил возобновить деятельность фуд-кортам, кинотеатрам и театрам. А также снял ограничения с культурных, спортивных и массовых мероприятий для совершеннолетних граждан. Правда, публичные мероприятия, в том числе митинги, остаются под запретом.



Такое решение вице-губернатор объяснил улучшением эпидемиологической обстановки за последний месяц. Так, 29 июля было проведено 12 971 тестов на COVID-19 и выявлено 165 случаев заболевания. 27 августа проведено почти в 2 раза больше тестов — 21 334, а число заболевших выросло незначительно — до 184. При этом, как писала «Фонтанка», количество больных COVID-19 в Петербурге за август в целом выросло на 40 процентов.

Безусловный пик смертности был зафиксирован в июне: рост к аналогичному месяцу 2019 года составил 55%. В июле произошло резкое снижение — почти в 2 раза — до 19 %. Это один из самых низких показателей по России. В августе смертность выросла по сравнению с прошлым годом на 6,8%, для сравнения в Москве — на 7,6%. В целом за 8 месяцев 2020 года в Москве рост смертности к предыдущему году составил 14,5%, в Петербурге — 12,5%.

Решение снять ограничения с 12 сентября, а не прямо сейчас, связаны с необходимостью учета инкубационного периода заболевания у тех, кто вернулся из отпусков, пояснил вице-губернатор.

