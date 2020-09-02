FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.58р88.15р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
02.09.2020 16:56
0
Печать

Педагогам старше 65 лет разрешили вести очные лекции в вузах

Роспотребнадзор разрешил педагогам старше 65 лет проводить занятия в вузах очно. Соответствующие изменения внесены в рекомендации ведомства, сообщает ТАСС 2 сентября.

«В частности, изменен пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее преподавателям старше 65 лет было разрешено проводить занятия только онлайн. «Фонтанка» подробно рассказывала, как начнётся учебный год в вузах Петербурга, и подводила итоги приёмной кампании в Северной столице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний