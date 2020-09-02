Педагогам старше 65 лет разрешили вести очные лекции в вузах

Роспотребнадзор разрешил педагогам старше 65 лет проводить занятия в вузах очно. Соответствующие изменения внесены в рекомендации ведомства, сообщает ТАСС 2 сентября.
«В частности, изменен пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — говорится в сообщении ведомства.