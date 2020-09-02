Муниципалитеты. Год после выборов. Работа по хозяйству и борьба за власть

Спустя год с момента сентябрьских выборов в муниципалитетах Петербурга все еще делят депутатские кресла и полномочия. Работа по благоустройству, ремонту и уборке на местах тем временем идет своим ходом. Как и освоение бюджета.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

Чуть менее чем через неделю исполнится ровно год с момента скандальных муниципальных выборов в Петербурге. Борьба за власть в ряде МО продолжается до сих пор, более того, оппозиции удалось одержать несколько видных побед в судах. Дележка власти, хоть и отвлекает от непосредственных обязанностей народных избранников, не поставила на паузу хозяйственную деятельность образований.

По итогам выборов в сентябре 2019 года в ряде муниципалитетов к власти пришли независимые и оппозиционные кандидаты. Представители некоторых все еще пропадают в судах в споре за кресла депутатов или глав МО, от которой порядком подустали их избиратели.



Судебные баталии продолжаются в МО «Литейный округ». Год назад по итогам выборов 11 из мест в совете получили выдвиженцы от партии «Яблоко». Уже после избрания новый состав совета узнал, что предыдущий созыв за 4 дня до выборов изменил устав муниципалитета, увеличив минимальный кворум для принятия решение об избрании нового главы до 14 депутатов. Оппозиционные члены совета считают, что решение провели «задним» числом, когда стало понятно, что «Яблоко» получает большинство кресел.

С тех пор почти каждое заседание в МО не обходилось без скандалов : депутатов не пускали в зал заседания, на слушаниях по бюджету спортсмены-тхэквондисты устроили потасовку. Параллельно идут судебные баталии. Были признаны недействительными все решения оппозиционного совета, в том числе, принятые на первом заседании, где был избран главой https://www.fontanka.ru/2020/03/02/69006208/ «яблочник» Арсений Афиногенов, однако в настоящее время этот вердикт не вступил в силу. Следующее заседание по этому процессу состоится 9 сентября в Дзержинском суде.



Также 18 сентября продолжится рассмотрение иска прокуратуры, которая попросила признать совет бездействующим в течение 3 месяцев. Если требование будет удовлетворено, следующим шагом, вероятнее всего, станет роспуск совета. Во время предыдущего заседания прокуратура, по информации юриста «яблочников» Александра Кобринского, утверждала, что «не менее половины» депутатов от 20 человек — это 11. Это важный момент, так как именно кворум — основание признать заседание состоявшимся.

Пока что «яблочники» регулярно получают от главы прошлого созыва Павла Дайняка, избравшегося и в действующий совет, отказы на требования о проведении внеочередного заседания. Документы подписаны «и.о. председателя» (в случае неизбрания главы муниципального образования его обязанности исполняет предшественник). Депутаты считают это саботажем и объясняют нежелание проводить заседания имеющимся на данный момент большинством голосов у «Яблока».

Только в конце августа было объявлено о созыве согласительной комиссии, которая формируется в случае непринятия бюджета. Дата ее первого заседания пока не назначена.



Распустить совет в судебном порядке пытаются и в МО «Ульянка». Иск о признании бездействия совета подала помощница депутата Заксобрания Сергея Никешина Мария Мартынюк, «Фонтанка» подробно писала об истории, как по итогам выборов влияние видного единоросса в округе заметно пошатнулось. Следующее заседание по делу состоится 15 сентября в Кировском суде.

Патовая ситуация сложилась в скандальном МО «Остров Декабристов», где во время выборов на бюллетенях заметили типографский брак в виде точек, который КОИБы (электронные избирательные урны) могли засчитать за голосование и проставленные на ряде бюллетеней схожие по почерку галочки за выдвиженку от «Единой России» Ольгу Погосян.

Летом 2020 года отмену ручного пересчета на выборах и «ротацию» в совете, в результате которой из его состава выбывали Погосян выдвиженка от ЛДПР Анастасия Давыдова, признал Третий кассационный суд. Вместо них в совет вошли двое «яблочников» - Алексей Захаров и Наталия Невзорова. Таким образом, число членов фракции в совете увеличилось до 5 человек (всего в МО 10 депутатов).



Однако сместить Погосян с поста главы не удалось даже в судебном порядке — Василеостровский суд 20 августа отказал Захарову в удовлетворении требований, однако мотивировочной части решения участники процесса пока не получили.

Интересно, что согласно данным СПАРК, 31 августа в МО сменился глава, и.о стал числиться председатель предыдущего созыва, депутат Владимир Барканов. По мнению Погосян, этого не могло быть сделано законным путем, так как учредительные документы все еще находятся у нее, а для избрания нового главы требуется не менее семи депутатов, тогда как блок оппонентов насчитывает шестерых. Она направила обращения в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ, а также исковое заявление в суд с требованием отменить внесенные в ЕГРЮЛ изменения.

Однако член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев пояснил, что в данном случае Барканов стал и.о. главы МО в силу того, что он был председателем предыдущего созыва, а не нового избрания. «Василеостровский суд в декабре отменил результаты выборов, и совета как бы не стало — он может функционировать только когда сформирован на две трети и больше. И только когда в конце мая территориальный избирком принял решение о результатах выборов, получилось, что шестой созыв совета сформирован», - пояснил он.



Таким образом, объясняет юрист, заседание, собранное Баркановым в июне, было первым в шестом созыве де-юре. И на этом заседании совет подтвердил, что он не признает решения, которые принимались осенью неправомочным составом. Соответственно, и решение об избрании Погосян.

Воробьев объяснил, что «кейс Барканова», - это не «кейс Погосян», а кейс Григория Ранкова, который исполняет обязанности главы муниципального образования «Смольнинское» в силу того, что был председателем предыдущего созыва. В шестой он избран не был, а нового главу депутаты, поделившиеся на два фронта — выдвиженцев от «Яблока» и активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания» - избрать до сих пор не могут. Ни у одной из сторон для этого не хватает голосов.

Вечером 2 сентября была назначена очередная попытка избрать главу, но, как передают очевидцы, на заседании разговаривают на повышенных тонах, и уже вызвали полицию. Депутат от «Яблока» Екатерина Кузнецова» предположила, что попытка, скорее всего, окажется неудачной.



Казалось бы, благополучно после затяжной борьбы разрешилась ситуация в «Новоизмайловском». В августе, почти год спустя после выборов, мандаты, наконец, получили шесть депутатов: самовыдвиженцы Андрей Стариков, Дмитрий Коль, Максим Петров и Олег Соловьев, выдвиженцы от КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев. Выбыли, соответственно, избранники от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин и самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева.

Решение суда вступило в силу еще в начале 2020 года, но из-за того, что муниципальный избирком своеобразно исполнил его, процесс затянулся, обратив на себя внимание, в том числе, и ЦИК. В итоге решение принял Горизбирком, и в судебном порядке расформировал ИКМО — за бездействие.

Однако 31 августа Городской суд зарегистрировал иск к СПбИК от выбывших из «Новоизмайловского» депутатов. Как рассказал «Фонтанке» Андрей Стариков, в нем содержится требование отменить решение петербургской комиссии о передаче мандатов. Предварительное судебное заседание назначено на 10 сентября.

В августе Горсуд подтвердил решение Приморского суда об отмене результатов выборов по второму округу в МО «Ланское» (бывшее МО «Черная речка»). Решение было принято по иску представителя «Справедливой России» Павла Чупрунова, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата, несмотря на соответствующее судебное решение о признании отказа в регистрации незаконным.

Это напрямую угрожает сохранности мандата Василия Макарова — брата спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Но о том, когда буду назначены новые выборы — ничего неизвестно. Их может назначить как муниципальный совет, так и суд. При этом еще в декабре прошлого года в муниципалитете приняли новый устав, из которого убрали пункт, что выборы могут быть назначены судом. При этом, пояснил Чупрунов, данная редакция так и не была зарегистрирована Минюстом.

«Предполагаю, что тут всё от [спикера ЗакСа Вячеслава] Макарова зависит, если он хочет вернуть родному брату место в местном совете, то скажет [главе местной администрации] Михаилу Доброхотову назначить довыборы, а тот уже ИКМО или депутатам-единороссам; назначат скорее всего по-тихому и учтут все ошибки с выборов 2019 года. Если не хочется рисковать и отдать победу оппозиции, то никаких выборов не будет, растянут процедуру еще на два-три года. Подожду полгода их действий и пойду в суд с новым иском о назначении довыборов», - прокомментировал Чупрунов.

До сентября затих конфликт в муниципальном образовании №72. В конце февраля Фрунзенский суд признал незаконным избрание главой совета депутата от «Партии Роста» Павла Швеца, но решение обжалуется и не вступило в силу. Иск подал глава фракции «Единой России» в МО Игорь Артемьев. Первое заседание в Горсуде назначено на 15.00 16 сентября.

За это время новый состав совета успел раскопать немало сомнительных трат прошлого созыва. К примеру, закупку грунта, которым можно было бы усыпать весь округ. «Считаю, что главное достижение — это публичность, жители теперь знают, чем мы занимаемся. Мы запустили свою информационную систему: теперь жители могут подать заявки как на портале «Наш Санкт-Петербург». Большая работа была проведена по уборке мусора, много проектировали благоустройство», - прокомментировал Швец внеполитические итоги. Он отметил, что несмотря на то, что муниципалитет оппозиционный, в нем налажены рабочие отношения и с районной администрацией, и с комитетами.

Политическая борьба за власть, которая продолжается в ряде муниципалитетов, не сказались критично на непосредственно на хозяйственной деятельности образований, констатировал председатель совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. «Кто с кем судится, кто на кого подал — неприятно. Все уже устали от этого, и жители, и мы... Лицо местного самоуправления все же складывается из эффективной или неэффективной работы представительно-распорядительных органов и муниципальных служащих. - сказал глава совета МО. - Первая задача, которая стоит перед нами, организовать такое управление финансами, чтобы основные задачи, которые стоят, были реализованы. Были отремонтировано детское спортивное оборудование, все зеленые зоны местного значения находились в нормативном состоянии, чтобы были закрыты ямы в проблемных дворах, убраны и отремонтированы дороги местного значения (а их порядка 10% в Петербурге) и, конечно же, опека».

В некоторых МО до сих пор не принят бюджет. Это мешает, но не блокирует хозяйственную деятельность, добавил Беликов. «К счастью, федеральный законодатель предусмотрел, чтобы не было патовой ситуации, и исполнительный орган в этом случае просто исполняет бюджет по одной двенадцатой, каждый месяц».

Он предполагает, что те депутаты, которые не настроены на работу на муниципальном уровне, уйдут в следующем году избираться в Заксобрание.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»