В «Литейном округе» суд по иску единоросса отменил все решения оппозиционного совета

Афиногенов намерен подать апелляционную жалобу на решение судьи Татьяны Матусяк. В исковом заявлении Дайняка (есть в распоряжении редакции) есть ссылка на решение Дзержинского суда от 3 декабря, которым были отменены принятые на первом заседании совета решения — в том числе об избрании главы совета. Между тем оно не вступило в силу, более того, было оспорено — заседание во второй инстанции назначено на 30 марта.

Дзержинский районный суд 2 марта отменил все решения депутатов МО «Литейный округ» по иску депутата-единоросса Павла Дайняка, главы совета предыдущего созыва. Об этом «Фонтанке» сообщил председатель МО, выдвиженец от «Яблока» Арсений Афиногенов.

По итогам муниципальных выборов в сентябре 2019 года в МО «Литейный округ» яблочники получили 11 мандатов, еще один достался самовыдвиженке, остальные восемь получили единороссы. За четыре дня до выборов предыдущий состав совета изменил устав, подняв число голосов, которым избирается председатель, до двух третей — с 11 до 14. Оппозиция, в свою очередь, считает, что документ подправили задним числом, когда стало понятно, что большинство мандатов в МО получают кандидаты от «Яблока».



Первая попытка оспорить изменение устава была неудачной — 22 января суд отказался признать его незаконным. В ближайшее время истцы планируют подать апелляционную жалобу.



В конце сентября яблочники и самовыдвиженка провели первое заседание буквально на коленях, об этом подробно писала «Фонтанка». С тех пор две коалиции заседают каждая по отдельности. Как указано в заявлении Дайняка, он считает, что является в настоящее время и.о. главы совета.

