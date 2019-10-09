«Заголубела наша Россия капитально». У муниципалов «Литейного округа» две беды: гей-лобби и двоевластие

Выборы в Петербурге закончились, а борьба за муниципальную власть продолжается. В «Литейном округе» провели альтернативное первое заседание. Итог — две вселенных, у каждой свой председатель.

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Муниципальные выборы, по версии главы ЦИК, «беспрецедентные по цинизму и нарушениям», заставили петербургскую «Единую Россию» побывать в непривычном амплуа меньшинства. Амплуа чешется и не дает покоя. В муниципалитете «Литейный округ» в результате сформировалось натуральное двоевластие. Первое заседание, которое по закону лишает полномочий главу совета прошлого созыва, проигравшие власть считают недействительным. Их собственное заседание тоже не стало легитимным, так как оппоненты ответили симметрично — не пришли. Корреспондент «Фонтанки» наблюдал за тем, как крайними опять оказались гомосексуалы.

В самом центре Петербурга, на Фурштатской улице, вечером 9 октября собрались десятки пенсионеров и пенсионерок. Заседание совета муниципалитета «Литейный округ» анонсировал его бывший глава Павел Дайняк. Последние пять лет он представлял «Единую Россию», а нынче участвовал в выборах как самовыдвиженец. Понять можно — после того как от «партии власти» дистанцировался Владимир Путин, президентскому примеру последовали многие. На выборах 8 сентября Дайняк в депутаты прошел, но впереди решающая битва — за кресло председателя.

Свое последнее заседание в качестве главы муниципалитета Павлу Дайняку провести в эту среду не удалось – не собрался кворум. «Единая Россия» и ее самовыдвиженцы получили в совете восемь мандатов из двадцати. Остальные избиратель отдал кандидатам от «Яблока». Как и в двух других муниципалитетах Центрального района, оппозиция здесь получила большинство.

«Яблочники» уже провели свое первое заседание — вопреки настроению Дайняка. 30 сентября победители выбрали своим главой Арсения Афиногенова, сподвижника городского депутата Бориса Вишневского. Их оппоненты, став меньшинством, эти выборы не признают. Единороссы и сочувствующие им самовыдвиженцы ссылаются на устав муниципалитета, согласно которому главу можно выбрать только двумя третями голосов, простого большинства, как было раньше, недостаточно. «Яблочные» большевики считают норму незаконнорожденной, так как та появилась в уставе за четыре дня до выборов. В провидческие способности оппозиционеры, впрочем, не верят и считают, что поправка вкралась в устав уже после голосования, когда стало понятно, что «Единая Россия» утратила позиции.





На своем сентябрьском заседании оппозиционеры документально закрепили, что не бывать в этих стенах портретам президента и губернатора, повесили фотографию академика Сахарова и водрузили на стол флажок цвета радуги в поддержку гомосексуальных людей. И если в муниципалитете №72 реакцию вызвал выпад против Путина и Беглова, то в «Литейном округе» меньшинство воспротивилось идеям ЛГБТ.

Инициировали товарищеский суд, разумеется, не сами единороссы, а их избиратели — те самые пенсионеры, что пришли на заседание 9 октября.

«Я как житель считаю себя обманутой. Когда ко мне постучались кандидаты от «Яблока», мне никто не декларировал, что у нас по Невскому проспекту должно пройти какое-то шествие», – сообщила Павлу Дайняку директор театра «Ковчег» Илона Ханина. Под шествием она, судя по всему, понимает гей-парад, о возможности которого говорил новоявленный муниципал Сергей Трошин.

Действия «яблочников» госпожа Ханина назвала «откровенной провокацией» и продемонстрировала приверженность принципу независимости местного самоуправления, когда каждый муниципалитет может сам решать, как ему жить: «Литейный округ – это исторический район Петербурга. То, что где-то в другом месте, может быть, еще можно высказать, то здесь у нас, наверное, это должно быть высказано в более корректной форме».

Ее позиция нашла горячую поддержку не только у Павла Дайняка, но и у большинства присутствовавших. «Ведь они ни слова не говорили про какие-то сексуальные свои предпочтения!» – возмущенно воскликнул бывший глава муниципалитета. Но тут же опомнился: «Да это и не интересно, извините за выражение».

Зал оживился. «Я никогда не слышала, чтобы у нас в «Литейном округе» были какие-то ущемления чьих-то прав!» – подала голос пожилая женщина. «Защищать права сексуальных меньшинств! Коллеги, ну муниципалитет – это не та площадка! То, что можно делать в быту, нельзя выносить на общественное обсуждение, есть же этика!» – выступила ее соседка. «У нас в районе этого нет!» – авторитетно заявила третья, не уточнив, чего именно нет в районе: нарушения прав сексуальных меньшинств или самих сексуальных меньшинств.

Договорившись о том, что местная власть – это не место для выражения личных предпочтений, собравшиеся продолжили личное. По делу выступил председатель содружества «За круги своя» Валентин Боцвин, сообщив, что «радужные флаги в органах власти – чрезвычайно опасный прецедент». Так как «произошло осквернение» здания муниципалитета, он выступил с конструктивным предложением – «пригласить священника, чтобы изгнать дух, который сюда проник».





Более эмоциональной была речь Натальи Архиповой, которая назвала себя представительницей жителей улицы Жуковского. Она сорвала аплодисменты дважды. «Когда я посмотрела, что творится в интернете... Все были просто в шоке, особенно ветераны. Мы из интернета узнаем: Путина, выбранного всей страной, портрет убрать, Беглова убрать, флаги заменить и поставить флаг ЛГБТ! – по буквам произнесла она. – А означает он: лесбиянки, геи, би-о-сексуалы…»

Четвертое слово утонуло в хохоте и выкриках из зала.

«Сегодня я убедилась: избранные депутаты не пришли, и это просто-напросто плевок в лицо жителям «Литейного округа». Обидно: все хорошее, что сделано, молодняк приходит и хочет все…» «Похерить!» – донеслось с задних рядов. «Порушить», – смягчила формулировку Наталья Архипова. Но в дальнейше стесняться не стала: «Насмотрелись за границей ******** (непотребства. – Прим. ред.) вот этого! – выкрикнула она под одобрительный гул. – И хотят протащить к нам в «Литейный округ». Россия всю жизнь была целомудренной страной! Она всегда поддерживала семейственность, пожилых людей и стариков. Портить молодежь мы не дадим. И гей-парады в «Литейном округе» не пройдут. Нам не надо заграничные эти всякие штучки! И молодежь нашу тоже распускать мы не дадим!»

Картину неприглядного будущего, которое ожидает Литейный округ под властью «яблочников», собравшимся описал отставной полковник ВДВ Александр Баранюк. «Голубая волна нашу страну накрыла уже давно, – сообщил он жителям. – Это один из способов разложения нашей страны изнутри, о чем всегда мечтали наши враги».

Среди пособников врагов России он назвал, в частности, «знаменитых Ахматову и Пастернака». «После революции заголубела наша Россия капитально. Разразились венерические болезни по всей стране, беспризорщина и распад семей, – продолжил он экскурс в историю. – Известная дипломат Коллонтай продвигала теорию стакана воды. Переспать, с кем угодно, где угодно и сколько угодно – как выпить стакан воды».

Это для аудитории оказалось слишком: в его сторону начали неодобрительно гудеть.

«Мы взрослые люди! Давайте будем молчать, а дети будут поражаться этой скверной, – осадил собравшихся десантник Баранюк. – Хорошо, что Сталин внес статью, и 10 лет за голубизну было предписано». В заключение он призвал отозвать депутатов, которые, по его мнению, угрожают безопасности и благополучию жителей муниципалитетов.

Чтобы лечить следствие, нужно знать предпосылки. С экспертным мнением выступил вице-спикер Заксобрания Петербурга, один из лидеров региональной «Единой России» Сергей Соловьев. «Партию власти» на этих выборах подвели два фактора: хорошая погода (она помешала проголосовать пожилым дачникам) и интернет (он повлиял на сознание молодых).

«Вы же знаете, молодежь – это кнопочные дети. Они сидят в своих социальных сетях и оттуда получают информацию. Если им там расскажут, что власть плохая, у кого они могут спросить? У своих родителей. А родители заняты работой», – нарисовал Соловьев образ типичного избирателя оппозиции.

Свой тезис подкрепил личным примером. «У меня младшая дочка, Алиса, спрашивает: «Папа, а расскажи, чем отличаются представители «Яблока», «Справедливой России»... И я понимаю, что, раз она спрашивает, идет промывание мозгов», – вывод Соловьева вызвал одобрительный гул.

У корреспондента «Фонтанки», впрочем, закралось сомнение, не приуменьшил ли вице-спикер парламента уровень политической грамотности своей 23-летней дочери. Пять лет назад она сумела стать депутатом муниципалитета «Сенной округ», однако вскоре сдала мандат.

«Мы находимся в преддверии революционной ситуации! – авторитетно предупредил Сергей Соловьев. – Если так будет продолжаться, мы потеряем парламент. Потом пойдет это дальше голубое лобби. Я не против их, как говорится, дело каждого... С какими-то там делами... Но в принципе, конечно, это нездоровый тренд, несвойственный нашему государству».

Многих достойных людей, запомнившихся добрыми делами на благо муниципалитета, на этих выборах избиратель не поддержал, сетовали на заседании депутаты «Литейного округа». Павел Дайняк рассказал про собственное доброе дело. «В декабре прошлого года лично я – лично я – организовал выставку слепоглухих детей. Вот лично я, – подчеркнул бывший глава муниципалитета. – В шесть утра с Ладожского вокзала – лично я! – забирал эти картины, которые изготовили своими ручками слепоглухие дети. Когда выставка уже уехала, и мне директор гимназии выслал фотографии детей, которые посетили выставку, и какие слова они писали в поддержку, я ехал и думал: значит, эти три недели я прожил не зря».

Устав «Литейного округа» подразумевает: прежний глава муниципалитета продолжает исполнять свои полномочия до тех пор, пока депутаты не выберут нового. Поскольку заседание «яблочников» единороссы и сочувствующие им самовыдвиженцы легитимным не признают, председателем муниципального совета они по-прежнему считают Павла Дайняка. Кстати, раньше в уставе «Литейного округа» на такой случай была специальная норма: если депутаты не могут выбрать себе главу, его обязанности исполняет тот, кто набрал на выборах больше всего голосов. Этот пункт депутаты прошлого созыва из устава тоже вычеркнули за четыре дня до выборов. Разрешить коллизию сейчас может только суд. А до тех пор «Литейному округу» придется жить в атмосфере двоевластия.

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»