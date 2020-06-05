Горсуд удовлетворил иск о расформировании ИКМО «Новоизмайловское»

Горизбирком подал иск из-за неисполнения решения комиссии, которая еще 16 апреля обязала ИКМО «Новоизмайловское» завершить «ротацию» муниципального совета. Мандаты по итогам решений суда должны были получить шестеро оппозиционных и независимых кандидатов.

Однако муниципальный избирком только отменил итоги выборов по двум участкам, а состав совета не привел в соответствие с обновленными результатами. На непроходные места опустились четверо выдвиженцев от «Единой России» (Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин) и двое самовыдвиженцев (Лариса Бубович и Анна Поцелуева). А избранными должны были признать самовыдвиженцев Олега Соловьева, Дмитрия Коля, Андрея Старикова и Максима Петрова, а также выдвиженцев от КПРФ Галину Кукарцеву и Владимира Локтева.

Петров и Соловьев также подали иски об обязании комиссии завершить «ротацию», и 3 июня Московский райсуд удовлетворил их требования.