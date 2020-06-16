Кассационный суд подтвердил ротацию депутатов в МО «Остров Декабристов»

Депутатами были признаны оппозиционные кандидаты Алексей Захаров и Наталия Невзорова. Соответственно, из состава совета выбыли выдвиженка от «Единой России» Ольга Погосян, которая занимала некоторое время должность главы совета, и депутат от ЛДПР Анастасия Давыдова. В феврале решение райсуда подтвердил и городской суд.

Третий кассационный суд оставил в силе решение Василеостровского райсуда о результатах выборов в муниципальном образовании «Остров Декабристов». На основании него депутатами были признаны два кандидата от «Яблока». Об этом 16 июня сообщил член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев.

В мае изменения в составе совета были внесены в систему ГАС «Выборы». После этого число «яблочников» в совете увеличилось до пяти человек — 50%.

В июне Погосян подала жалобу на решение территориального избиркома №2, которая составила повторный протокол об итогах выборов в соответствии с «ротацией» по итогам судов. ТИК получила соответствующие полномочия от ИКМО «Остров Декабристов».

Обновленному составу удалось собраться на заседание не с первой попытки. Как писал в Facebook депутат Леонид Андрухов, 2 и 8 июня двери муниципалитета были закрыты на замок. Третья попытка — успешная — состоялась 15 июня. По его итогам депутаты отменили решения о назначении главы и замглавы МО, а также о конкурсе на главу местной администрации и непосредственно его назначении.