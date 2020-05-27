Можем, когда хотим. ЦИК признал, что петербургский избирком справился с поручением по не выполненным решениям суда

«Можем, когда хотим... В данном случае постановление Центральной избирательной комиссии, которое обязывало [петербургскую избирательную комиссию] принять исчерпывающие меры... выполнено в этом случае в полном объеме», — сказал Булаев. Он напомнил, что «есть люди, которые совершили нарушения», и высказал мнение, что петербургской комиссии нужно проанализировать ситуацию, рассмотреть вопросы об административном правонарушении и вынести соответствующие решения.

Центризбирком признал, что петербургская комиссия выполнила поручение принять меры по неисполненным решениям судов о результатах выборов. Об этом 27 мая на заседании сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Напомним, ЦИК на предыдущем заседании 20 мая подверг жесткой критике ситуацию с исполнением решений судов о признании результатов выборов в Петербурге и дал неделю на исправление ситуации. Речь идет о муниципалитетах №7, «Остров Декабристов» и «Новоизмайловское». В первом случае решение суда вступило в силу еще в конце декабря 2019 года — мандат вместо единоросса должен был получить яблочник Иван Стариков. Решение суда комиссия исполнила только 21 мая.



В «Острове Декабристов» накануне в систему ГАС «Выборы» внесли изменения, согласно которым мандатов лишились глава МО Ольга Погосян и Анастасия Давыдова, а депутатами были признаны кандидаты от «Яблока» Алексей Захаров и Наталия Невзорова.



ИКМО «Новоизмайловское», де-юре независимое от Горизбиркома, городская комиссия собирается расформировать в судебном порядке. По итогам судов там должны смениться 6 депутатов. Выбывают кандидаты от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова, Валерий Жилкин, самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева. А кресла народных избранников должны занять независимые кандидаты Олег Соловьев, Дмитрий Коль, Андрей Стариков и Максим Петров, а также выдвиженцы от КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев. Несмотря на то, что 16 апреля Горизбирком обязал ИКМО выполнить решение суда, это не было сделано.

