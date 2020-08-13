Горизбирком решил провести ротацию совета МО «Новоизмайловское». Кандидаты ждали мандатов почти год

Городская избирательная комиссия на заседании 13 августа приняла решение зарегистрировать шестерых кандидатов в депутаты МО «Новоизмайловское» в качестве избранных и выдать им удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе СПбИК.

Удостоверения предстоит получить шести кандидатам: самовыдвиженцы Андрей Стариков, Дмитрий Коль, Максим Петров и Олег Соловьев, выдвиженцы от КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев должны были получить статус избранных кандидатов.

Как пояснили в городской комиссии, удостоверения народные избранники получат в ближайшее время, но юридически они уже являются депутатами.