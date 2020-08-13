Горизбирком решил провести ротацию совета МО «Новоизмайловское». Кандидаты ждали мандатов почти год
Горизбирком решил провести ротацию совета МО «Новоизмайловское». Кандидаты ждали мандатов почти год
Городская избирательная комиссия на заседании 13 августа приняла решение зарегистрировать шестерых кандидатов в депутаты МО «Новоизмайловское» в качестве избранных и выдать им удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе СПбИК.
Удостоверения предстоит получить шести кандидатам: самовыдвиженцы Андрей Стариков, Дмитрий Коль, Максим Петров и Олег Соловьев, выдвиженцы от КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев должны были получить статус избранных кандидатов.
Как пояснили в городской комиссии, удостоверения народные избранники получат в ближайшее время, но юридически они уже являются депутатами.
В свою очередь, совет должны покинуть депутаты от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин и самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева.
Муниципальные выборы в Петербурге состоялись 8 сентября 2019 года. Судебные решения об отмене итогов выборов по двум участкам в муниципалитете вступили в силу еще в начале 2020 года. В феврале состоялось заседание муниципального избиркома, на котором члены ИКМО затормозили процесс ротации, воспользовавшись формулировками судебного решения. То есть приняли решение об отмене итогов выборов, но новое решение — о признании кандидатов избранными — не приняли.
В июне суд обязал ИКМО «Новоизмайловское» довести ротацию в совете до конца. Кроме того, из-за неисполнения муниципальной комиссией решений суда иск о расформировании ИКМО подал Горизбирком. Он также был удовлетворен.