Брат спикера петербургского парламента потеряет мандат. Городской суд подтвердил отмену результатов выборов по округу в МО «Ланское»

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда об отмене результатов выборов во втором округе МО «Ланское». Иск подавали представители «Справедливой России».



О решении суда в Twitter 5 августа сообщил Павел Чупрунов, который сам пытался избраться в округе, но не был зарегистрирован. «На моем округе будут перевыборы, — написал он. — По остальным округам — отказ, мы пойдём в кассационный суд».



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как под угрозой оказалась муниципальная карьера избранных депутатов второго округа. Среди них был Василий Макаров, приходящийся братом спикеру петербургского парламента. Приморский районный суд в январе отменил результаты, что означает необходимость повторных выборов. Теперь это решение устояло и в городском суде, однако петербургское отделение «Справедливой России» намерено добиваться перевыборов и в других округах муниципального образования.

