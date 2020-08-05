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05.08.2020 16:02
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Брат спикера петербургского парламента потеряет мандат. Городской суд подтвердил отмену результатов выборов по округу в МО «Ланское»

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Приморского районного суда об отмене результатов выборов во втором округе МО «Ланское». Иск подавали представители «Справедливой России».

О решении суда в Twitter 5 августа сообщил Павел Чупрунов, который сам пытался избраться в округе, но не был зарегистрирован. «На моем округе будут перевыборы, — написал он. — По остальным округам — отказ, мы пойдём в кассационный суд».

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как под угрозой оказалась муниципальная карьера избранных депутатов второго округа. Среди них был Василий Макаров, приходящийся братом спикеру петербургского парламента. Приморский районный суд в январе отменил результаты, что означает необходимость повторных выборов. Теперь это решение устояло и в городском суде, однако петербургское отделение «Справедливой России» намерено добиваться перевыборов и в других округах муниципального образования.

Напомним, 22 июля тот же Приморский районный суд принял решение об аресте Чупрунова на 10 суток за неповиновение законным требованиям полиции. В единый день голосования по поправкам в Конституцию его принудительно увезли с избирательного участка, хотя он являлся членом участкового избиркома. Поводом стали подозрения в том, что он болен COVID-19. Позже они не подтвердились.

© Фонтанка.Ру

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