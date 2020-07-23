10 суток за «корону», которой не было. Активисту, «обнулившего» выборы в муниципалитете брата Макарова, прописали арест

Член участковой комиссии Павел Чупрунов получил 10 суток за неповиновении полиции в день плебисцита по Конституции. С участка его выдворяли под «ковидным» предлогом, о котором в суде уже забыли.

Павел Чупрунов Фото: Андрей Пивоваров / twitter.com

В Петербурге спустя три недели после плебисцита по Конституции члена УИК № 1802 Павла Чупрунова арестовали на 10 суток за неповиновение законным требованиям полиции. Первоначальную причину, которая формально стала заделом для удаления с избирательного участка прямо перед началом подсчета бюллетеней — нарушение карантинных мер - активист в материалах дела обнаружить не смог.

Приморский районный суд 22 июля вынес решение об аресте члена УИК №1802 и активиста «Открытой России» Павла Чупрунова на десять суток за неповиновение полиции тремя неделями ранее — вечером 1 июля. Именно тогда по заявлению председателя участковой комиссии Павла увезли с участка перед подсчетом бюллетеней для голосования по Конституции.



«Суд постановил признать меня виновным в неповиновении полиции 1 июля (арест 10 суток, минус два дня, которые уже отбыл в отделе полиции), а строчка о «нарушении карантинных мер» исчезла из протоколов о доставления и нарушения», - прокомментировал он.



Вечером 1 июля, в последний день голосования по поправкам в Конституцию, член участковой комиссии №1802 с правом решающего голоса Павел Чупрунов прибыл на участок и запросил у председателя сведения об общем числе участников голосования, в том числе, получивших бюллетени по месту нахождения, на придомовых территориях и на досрочном голосовании. В этом, несмотря на законность требования, ему было отказано, после чего не без скандала и участия полиции ему удалось внести на рассмотрение комиссии предложение предоставить члену УИК соответствующие сведения.

«Ни один член комиссии со мной не разговаривает. Просят отойти на 1 метр и соблюдать дистанцию. Председатель нервно бегает и зачем-то у полицейского спросил номер 34 отдела полиции. Ощущение, что что-то сейчас будет», - делился своими наблюдениями Чупрунов в Facebook.



Вместо этого уже после закрытия участка председатель комиссии Марк Коваленко зачитал проект решения об удалении Чупрунова с участка до тех пор, пока последний не предоставит подтверждение отсутствия у него коронавирусной инфекции. Проверить признаки наличия «ковида» и измерить температуру у него отказались. Неугодный член комиссии попросил предъявить результаты теста остальных коллег. «Мы не обязаны вам предоставлять», - заявил председатель и потребовал прекратить видеофиксацию. Проголосовали почти единогласно — против был только сам Павел. Позднее стало известно, что на этом УИК «за» поправки проголосовали 86,5% избирателей.

«Просто председатель ТИКа №28 Шахманов распустил этот слух [о наличии положительного теста на коронавирус]», - рассказал позднее «Фонтанке» Чупрунов. При этом он говорит, что еще 28 июня сдал в частной клинике тест и сутки спустя получил результат — отрицательный.

Чупрунов покидать участок отказался, после чего председатель вызвал полицию. В итоге члена УИК вывели сотрудники полиции, хотя удалить члена комиссии с участка можно только в судебном порядке. Чупрунов провел ночь в камере в 34-ом отделении полиции на Омской улице, где, как ответственный гражданин, изловил двух клопов и сигнализировал об их наличии с помощью заявления и свидетелей. Уже утром правоохранители вызвали медиков, которые проверили состояние здоровья: температуру, дыхание, горло — признаков болезни не было. Под обязательство о явке Чупрунова отпустили. При этом, по его словам, в ночь на 2 июля в отношении него составили два протокола — второй был о нарушении карантинных мер.



Накануне около 11 часов вечера у дома Чупрунова его встретил сотрудник полиции. Задержали «для дальнейшего разбирательства по административному материалу». Знакомясь с материалами, активист не нашел составленный ночью после голосования протокол о нарушении карантинных мер. В суд утром 23 июля члена избирательной комиссии доставили в наручниках.

Интересно, что председатель УИК №1802 Марк Коваленко мог быть знаком с главой муниципального избиркома «Черная речка» Михаилом Доброхотовым. В феврале Чупрунов выиграл первую инстанцию о признании недействительными результатов выборов по одному из округов в этом МО. По данным «Фонтанки», на выходные в октябре 2019 года Коваленко прокатился в Псков и обратно. А серди его попутчиков видели бывшего помощника спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Михаила Доброхотова. Молодой единоросс уже «засветился» перед Центризбиркомом — на демонстрации видео, где запечатлено, как он посреди дня прекращает принимать заявления от кандидатов, сославшись на необходимость срочно исполнить распоряжение ЦИК.



«Фонтанка» подробно рассказывала историю об итогах выборов в МО «Черная речка», где более десяти лет депутатствует родной брат председателя парламента — Василий Макаров. Две трети кандидатов в этом МО на муниципальные выборы в сентябре прошлого года просто не допустили. Среди них и Павла Чупрунова. В итоге на 20 кресел народных избранников претендовали всего 24 человека. Зато на каждый округ (от которого избирались по пять депутатов) в бюллетене значились по шесть фамилий: пять кандидатов от «Единой России» и по одному близкому к ним самовыдвиженцу.

Не добившись регистрации в качестве кандидата, Чупрунов подал иск о признании незаконными результатов выборов по округу №2, где планировал избираться сам, и Приморский районный суд встал на его сторону. Апелляцию рассматривает Городской суд, но заседания пять раз откладывались. Следующее назначено на полдень 5 августа.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

